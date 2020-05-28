Эксперт: желание быстро создать вакцину от COVID-19 не должно влиять на ее безопасность

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Политическая гонка между странами, которые работают над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции, не должна повлиять на качество и безопасность исходного продукта. Такое мнение высказал в среду главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

"На самом деле то, что сейчас, из политических соображений форсируются [события], я понимаю, что есть общественная потребность, но никто не отменял надлежащую клиническую практику - порядок испытаний любых лекарственных препаратов, любых средств воздействия на организм, где во главу была поставлена безопасность <...> История человечества уже получала такие ответки с лихорадкой денге, когда несколько тысяч человек умерили от того, что в ускоренном темпе была сделана вакцина. Если меня спросите, буду ли я прививаться даже в 2021 году, в январе, допустим, то я вам скажу, что не буду", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Малявин также добавил, что практически все противовирусные вакцины не дают гарантий 100% иммунитета. "Это не будет какая-то чудодейственная штука, которая 100% защитит. Я больше надеюсь на коллективный иммунитет, и вирус уйдет. Будет ситуация примерно такая же как с гриппом, лет 8-10 сезонный грипп без больших последствий, и где-то раз в 10 лет пандемия с тяжелыми последствиями, который, кстати, тяжелее чем у COVID-19", - пояснил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на четырнадцати платформах.