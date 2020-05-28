Туристов, прибывших в Карелию в горный парк "Рускеала", освободят от обязательной изоляции

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 мая. /ТАСС/. Правило обязательной двухнедельной самоизоляции для жителей регионов России, прибывших в Карелию без деловых целей, не будет распространяться на туристов, приехавших в горный парк "Рускеала" на ретропоезде. Соответствующее изменение в свое распоряжение в среду внес глава республики Артур Парфенчиков.

"Обязательство по изоляции (самоизоляции) не распространяется на физических лиц, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, осуществляющих поездки по маршруту город Сортавала - станция Горный парк Рускеала в ретропоезде (921Ч)", - говорится в документе.

Горный парк "Рускеала" возобновит работу с 30 мая после почти двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Как ранее сообщал ТАСС, первые две недели вход в одно из самых посещаемых туристами мест в регионе будет открыт только со стороны железнодорожной станции, где всех гостей обеспечат перчатками и масками. Позднее руководство планирует открыть входную зону со стороны автомобильной трассы.

Железнодорожное сообщение с "Рускеалой" возобновят с 29 мая: РЖД запустит беспересадочный вагон, который будет курсировать в составе поездов Москва - Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Ретропоезд в горный парк "Рускеала" начал курсировать с 1 июня 2019 года. Интерьер состава оформили в стиле "Николаевского экспресса".

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2019 году "Рускеалу" посетили около 350 тыс. туристов.