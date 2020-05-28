МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с днем пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким, - сказал президент в эфире телеканала "Россия-24". - Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан".

Путин отметил, что у пограничной службы богатая история. "На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца", - добавил он, подчеркнув, что в памяти народа навсегда останутся пограничники, погибшие на посту, защищая страну.

Президент РФ также поблагодарил пограничников "за добросовестную службу, за верность долгу и присяге" и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить стране. "В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке <...> Нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России", - сказал Путин.

28 мая ежегодно в РФ отмечается День пограничника - профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года.