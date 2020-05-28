Число умерших с коронавирусом в США превысило 100 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило в США 100 тыс. человек. Такую информацию опубликовал в среду Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его сведениям, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 695 766 человек, количество летальных исходов из-за вызываемых им осложнений составляет 100 047. Поправились 384 902 человека.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли.