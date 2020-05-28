Эксперт: в Москве в начале июня можно ожидать пика смертности пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пика смертности от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, можно ожидать в Москве в первых числах июня. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
"Смертность отстает от заболеваемости где-то на 14-17 дней. То есть люди, заразившиеся во время майского подъема заболеваемости, если болезнь у них перейдет в тяжелую стадию, имеют высокий риск погибнуть в ближайшие дни. Поэтому в ближайшую неделю смертность будет расти, а потом может начать снижаться. Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном во четверг.
При этом, в данный момент вспышка новой коронавирусной инфекции в Москве, как и во многих регионах РФ, идет на спад, однако это не повод расслабляться, считает Лукашев. "Фундаментальных причин, чтобы столичный сценарий не повторился в других субъектах, нет. Конечно, плотность населения там не такая высокая и передача вируса не настолько эффективная, но опасность все же существует. Поэтому расслабляться не стоит и подход к снятию ограничительных мер в разных регионах должен быть индивидуальным", - добавил эксперт.