Эксперт: в Москве в начале июня можно ожидать пика смертности пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пика смертности от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, можно ожидать в Москве в первых числах июня. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Смертность отстает от заболеваемости где-то на 14-17 дней. То есть люди, заразившиеся во время майского подъема заболеваемости, если болезнь у них перейдет в тяжелую стадию, имеют высокий риск погибнуть в ближайшие дни. Поэтому в ближайшую неделю смертность будет расти, а потом может начать снижаться. Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном во четверг.