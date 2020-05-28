Владельцы зоопарка вывезли животных из океанариума Владивостока после проверки прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Владельцы контактного зоопарка вывезли животных из здания океанариума Владивостока, где звери несколько дней находились без надлежащего ухода и питания. Как сообщил ТАСС директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов, в среду вечером в океанариуме оставались только дикобраз и белка, но минувшей ночью бывшие арендаторы перевезли их в другое место.

Администрация Владивостока в понедельник сообщила, что обитатели контактного зоопарка были брошены владельцами во время самоизоляции. Теперь о животных заботятся сотрудники океанариума.

"По информации на 18:00 среды, владельцы вывезли из океанариума всех животных, в помещении оставался только один дикобраз и одна белка. Дальнейшая судьба всех животных контактного зоопарка находится под надзором прокуратуры, которая уже приезжала на новое место размещения питомцев. Всех животных вывозили под покровом ночи, никаких документов нашим сотрудникам не предъявили, о чем мы сообщим прокуратуре", - сообщил Суворов и добавил, что дикобраза вывезли в ночь со среды на четверг.

Он разъяснил, что договор на аренду помещений океанариума еще не расторгнут, в связи с чем у бизнесменов остается доступ в здание. "Предприниматели не подписали документы о расторжении, а в одностороннем порядке мы можем сделать это только через суд. На данный момент сумма задолженности зоопарка по аренде и коммунальным платежам составляет 350 тыс. рублей, но договор продолжает действовать, и, значит, долг по арендной плате копится. В мае этот платеж вырастет еще на 160 тыс. рублей. Никаких официальных писем с просьбами реструктурировать долг или приостановить взыскание аренды на время пандемии от бизнесменов не поступало", - уточнил Суворов.

Он отметил, что муниципальному предприятию необходимы обоснования арендаторов для снижения платежей. Если предприниматели не проявляют инициативу, не ведут деловую переписку, то снизить их финансовую нагрузку нельзя.

Владелец контактного зоопарка - ООО "Планета" - в течение зимы задолжал собственнику помещений - океанариуму - 350 тыс. рублей, а в период вынужденного простоя уехал, оставив в помещении без попечения енотов, дикобразов, филина, попугаев и других животных, которых в минувшую пятницу обнаружил сотрудник океанариума. Прокуратура провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.