Тихоокеанский флот возобновил подготовку парада Победы после улучшения ситуации в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ), главная база которого располагается во Владивостоке, возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ. Накануне власти края объявили о смягчении режима самоизоляции в связи с положительной динамикой заболеваемости новым коронавирусом.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.

"Уже с сегодняшнего дня личный состав частей береговых войск ТОФ приступил к снятию с временного хранения боевой техники, которая ранее была подготовлена к параду 9 мая. В понедельник на базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ пройдет первая совместная тренировка парадных расчетов войск Владивостокского гарнизона", - говорится в сообщении.

Всего запланировано шесть таких тренировок. После 10 июня репетиции будут проводится непосредственно во Владивостоке.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в столице Приморья на улице Светланской. В Приморском крае парад традиционно проходит с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. В нем также принимает участие военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах по центру города должен пройти легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в местном музее.