Ученые на Камчатке будут круглый год наблюдать за морскими бобрами и редкими тюленями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые установили на острове Уташуд у берегов Камчатки фоторегистраторы, которые позволят круглый год наблюдать за краснокнижными животными - каланами (морскими бобрами) и антурами (подвид тюленя). Об этом сообщается на сайте Южно-Камчатского федерального заказника.

До установки оборудования ученые могли следить за жизнью морских млекопитающих только во время полевого сезона - около пяти месяцев. Теперь они смогут круглый год следить за популяциями редких животных.

"Фоторегистраторы записывают данные на карты памяти ежеминутно, и при каждом посещении мы сможем получать информацию о реальной ситуации на лежбище. Очень важно знать, что происходит на Уташуде зимой, сколько животных находятся здесь в этот период. До настоящего времени у нас не было возможности получать такую информацию. И самое главное - мониторинг мы будем проводить дистанционно, не причиняя беспокойства морским млекопитающим, которые чутко реагируют на присутствие людей", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника учреждения Ивана Усатова.

Каланы, которых еще называют морскими или камчатскими бобрами - небольшие морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу России из-за массовой охоты на них в XIX веке. Охота на каланов запрещена в большинстве стран, и, по последним данным, в мире насчитывается около 100 тыс. особей этого зверя. Антур - редкий подвид тюленей, также занесенный в Красную книгу. В России это животное встречается только на Курильских и Командорских островах, на восточном побережье Камчатки. Численность островных тюленей оценивается в 5,5-6 тыс. особей.