Власти Якутии заявили, что регион обеспечен запасом лекарств и медицинских изделий

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и в случае нехватки обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

"Резервы непосредственно у нас заполнены: постоянно в рабочем режиме мы отслеживаем состояние резервов через информационный центр коммуникаций. Где наблюдается недостаток - сразу его пополняем. Каждое утро начинается с ознакомления с количеством запасов", - сказала Балабкина.

Она отметила, что противовирусных и антибактериальных препаратов хватит на один - три месяца. При этом целевой фонд будущих поколений Якутии на пожертвования работающих в регионе компаний закупает медицинское оборудование, изделия и противоэпидемические костюмы. Так, фондом приобретено медикаментов общей стоимостью свыше 14 млн рублей.

Кроме того, недавно в Якутию поступила партия средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) - 8 тыс. защитных костюмов и 16,2 тыс. медицинских перчаток. Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 626 человек, умерли семь пациентов.