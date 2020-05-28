Медики полевого госпиталя в Ботлихе в Дагестане начали прием пациентов

"Все обращающиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - пояснили в военном ведомстве.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Персонал полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО), развернутого в дагестанском поселке Ботлих, начал прием пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что госпиталь в достаточном количестве оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, гематологическими и биохимическими анализаторами крови.

Ранее личный состав медицинского подразделения совершил марш на штатной технике протяженностью около 2 тыс. километров из подмосковного Алабина в Ботлих, госпиталь был развернут в течение суток.

В Минобороны сообщали о том, что военные по поручению президента РФ Владимира Путина построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

О ситуации с коронавирусом в республике

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (за сутки был выявлен 161 новый случай), 4 161 человек выздоровел. Всего в регионе умерли 130 пациентов с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, почти 4,5 тыс. находятся на изоляции. Республика занимает пятое место по числу инфицированных среди регионов РФ.

С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.