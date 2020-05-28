Эксперт: законопроект о тишине ночью урегулирует споры соседей с жильцами съемных квартир

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Законопроект об обязанности жильцов соблюдать тишину в ночное время поможет урегулировать споры соседей с арендаторами квартир в многоквартирных домах. Такое мнение в четверг ТАСС высказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

В среду группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах. В соответствии с ним, любые лица, допущенные собственником в принадлежащее ему помещение, должны обеспечить соблюдение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.

"Часто бывает так, что человек получает арендные платежи, а что творят арендаторы его не волнует. В итоге соседям приходится самим пытаться утихомирить шумные компании. К моменту вызова полиции шумящие могут покинуть помещение, и пострадавшая сторона оказывается бессильной восстановить права", - сказал Склянчук.

По словам эксперта, по новому законопроекту отвечать за несоблюдение тишины будут не нарушающий данное требование, а именно собственник квартиры. Если арендаторы будут нарушать принятые в многоквартирных домах требования, то хозяину будут приходить штрафы, которые он будет взыскивать с постояльцев сам. В таких ситуациях заявление о шуме в квартире должны подтвердить несколько прилегающих квартир и утвердить актом замера уровня шума через управляющую компанию.

"Это несложно - вместо того, чтобы стучать по батареям или идти скандалить, нужно позвонить в диспетчерскую службу - они тихо придут, сделают замер и составят акт. С этим актом нужно написать жалобу в Роспотребнадзор, они подают иск в суд и выписывают штраф собственнику", - пояснил Склянчук. Он добавил, что это касается и ситуаций с ремонтом, когда соседи вынуждены разбираться с строителями сами, если те мешают спать. "В случае принятия законопроекта эта "головная боль" будет переложена на собственника, который будет отвечать за тишину в ночное время в своей квартире", - подчеркнул эксперт.

Согласно законопроекту, систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены позднее, после получения заключения правительства РФ, ранее сообщала ТАСС один из авторов документа, член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Размер штрафов за нарушение прав соседей пока окончательно не определен.

О тишине

Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Под "тишиной" авторы законодательной инициативы понимают совершение действий, в результате которых звуки, чей источник находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами. Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Ранее Минюст России предложил предусмотреть в новом КоАП ответственность за совершение действий, в том числе в форме бездействия, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 07:00.