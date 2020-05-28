Управление Роспотребнадзора предложило продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии предлагают продлить режим самоизоляции в республике до 15 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Бурятии, учитывая эпидемиологическую ситуацию в республике, направило главе Бурятии предложения о продлении режима самоизоляции до 15 июня с сохранением масочного режима в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах", - сообщили в пресс-службе.

Рекомендуется по-прежнему строго соблюдать самоизоляцию пожилым людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Также предлагается оставить под запретом зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия, работу ресторанов, кафе, баров и других заведений общепита, кроме обслуживания навынос и доставки. Закрытыми предлагается оставить спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги.

По мнению главного государственного санитарного врача по Бурятии Сергея Ханхареева, возможны индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных площадках при соблюдении социального дистанцирования не менее 5 метров. Кроме того, разрешается работа гостиниц и иных средств размещения для жителей республики и лиц, находящихся в служебных командировках, прибывших из других регионов.

Всего в Бурятии зарегистрированы 1 411 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Завершили лечение и выписались из больниц 694 человека, умерли 10 человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 531 пациент, на амбулаторном лечении находятся 176 пациентов.