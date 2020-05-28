В 2019 году ввоз в Россию санкционной продукции предотвращен на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пограничники совместно с другими контрольными органами предотвратили ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"В прошлом году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы пограничниками совместно с взаимодействующими государственными контрольными органами при попытке незаконного ввоза в Россию задержано сельскохозяйственной продукции санкционной категории на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей", - сказал он. Кулишов уточнил, что во взаимодействии с подразделениями таможни и Россельхознадзора не допущен ввоз в Российскую Федерацию свыше 10 тыс. тонн товаров и грузов.

Он отметил, что в условиях сохранения антироссийских экономических санкций западноевропейских государств и ответных российских мер, направленных на защиту национальных интересов в экономической сфере, количество попыток незаконного перемещения через государственную границу санкционной и контрафактной продукции растет.

Глава Погранслужбы также сообщил, что не снижается количество попыток незаконного перемещения через государственную границу товаров, грузов и стратегического сырья. "При этом предметами контрабанды, как правило, на государственной границе со странами Балтии являются табачные изделия, на украинском участке - товары народного потребления, на казахстанском - горюче-смазочные материалы и спиртосодержащая продукция, на китайском - лес, минералы и драгоценные металлы, а также фрагменты диких и реликтовых животных", - рассказал Кулишов.

Кроме того, добавил он, в последнее время на отдельных участках границы фиксируются попытки вывоза из России средств профилактики и индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.