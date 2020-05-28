Китай передал Хабаровскому краю партию медицинских масок

"Партию в 30 тыс. медицинских масок передало сегодня правительству края генеральное консульство КНР в Хабаровске. <...> Китайская сторона подчеркнула, что этот дружественный акт - ответный шаг КНР на помощь, которую Хабаровский край оказал в разгар эпидемии COVID-19 в Поднебесной", - говорится в сообщении.

ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти КНР передали Хабаровскому краю партию медицинских масок в ответ на помощь, которую ранее оказал стране регион. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

Маски передадут в лечебные учреждения региона. В крае с начала пандемии зарегистрировали 1 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся свыше 1 тыс. пациентов.

"Мы хорошо помним, когда ситуация в Китае была тяжелой и правительство края, а также жители вашего региона оказали помощь нашим провинциям. Мы будем помнить это всегда и поэтому тоже хотим сделать посильный вклад в борьбу российских властей с общим врагом - новой опасной инфекцией. Наши отношения подтверждают высочайший уровень доверия между регионами и в целом между нашими государствами. Пандемия скоро пройдет, но мы будем вспоминать, как вместе противостояли этой мировой проблеме", - приводятся в сообщении слова генконсула КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Хабаровский край ранее передал Китаю гуманитарную помощь, в партии были перчатки, бахилы, комплекты хирургической одежды, одноразовые халаты, антисептические средства и другие принадлежности.