За год 6 тыс. мигрантов пытались проникнуть через границу России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские пограничники в минувшем году выявили свыше 6 тыс. мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, включая поиск лучших условий жизни, временное трудоустройство, а также использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы", - сообщил он. По его словам, преимущественно это уроженцы стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины и Молдавии.

Только в минувшем году, сообщил глава Погранслужбы, "выявлено свыше 6 тыс. иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь "зеленую границу". "Около 1 тыс. из них задержано и привлечено к ответственности, остальным рекомендовано следовать через установленные пункты пропуска. При этом пресечена деятельность 98 организаторов каналов незаконной миграции", - отметил Кулишов.

Он рассказал, что "для противоправного пересечения границы организаторы используют различные маршруты, схемы и ухищрения, включая перевозку мигрантов в грузовых автомобилях, следующих под сертификатом TIR (система международных грузоперевозок - прим. ТАСС)".

За нарушения законодательства РФ в пограничной сфере по материалам пограничных органов осуждено около 1,5 тыс. лиц, возбуждено более 3 тыс. уголовных дел, к административной ответственности привлечено более 80 тыс. иностранных и российских граждан, назначено административных штрафов на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Кроме того, изъято 560 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ, свыше 360 единиц огнестрельного оружия, более 11 кг взрывчатых веществ и около 30 тыс. боеприпасов.