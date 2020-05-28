Приморский край полностью обеспечен препаратами для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Приморский край полностью обеспечен противовоспалительными и антибактериальными препаратами для пациентов с коронавирусом. Поставки лекарств в регион продолжаются, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

"Закуплено препаратов от коронавирусной инфекции на 16 млн 418 тыс. рублей. У нас достаточное количество [лекарств для больных с COVID-19] в настоящее время. Мы <…> продолжаем их заказывать. <…> К середине июня ожидается поставка очередной партии на 5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В краевом Минздраве отметили, что в регион регулярно поступают и средства индивидуальной защиты. Из уже закупили на общую сумму 185 млн 164 тыс. рублей. "По линии министерства ГО и ЧС на мероприятия по [борьбе с] COVID-19 направлено 1 млрд 67 млн 74 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Приморье с начала эпидемии составляет 1,836 тыс. человек, 48% из них выздоровели.

Президент России Владимир Путин ранее предложил централизованно сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, это позволит в оперативном порядке помогать регионам и медицинским учреждениям.