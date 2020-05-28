Руководство Twitter заявило, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Руководство социальной сети Twitter выразило уверенность в том, что сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно требований, соблюдение которых необходимо для участия в избирательном процессе в США. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице службы безопасности Twitter.

"Два сообщения президента Дональда Трампа о планах голосования по почте в [штате] Калифорния были помечены [специальным знаком] в рамках наших усилий по сохранению непредвзятости, - указывается в заявлении руководства Twitter. - Мы уверены, что эти твиты могут ввести избирателей в заблуждение относительно того, что необходимо, чтобы получить бюллетень [для голосования] и участвовать в избирательном процессе".

Ранее высказывание Трампа, уместившееся в два отдельных сообщения в Twitter, было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В этих сообщениях Трамп указывал на то, что представители Демократической партии, в том числе власти штата Калифорния, рассылая жителям бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. Глава Белого дома позже пригрозил Twitter ответными мерами и указал, что власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей из-за их предвзятой политики по отношению к сторонникам консервативных взглядов.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По информации ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний. Трамп ранее не раз утверждал, что радикалы левого толка контролируют соцсети Facebook, Instagram, Twitter, а также компанию Google. Он отмечал, что его администрация намерена принять меры в связи с этим.