В Шереметьево завершается монтаж первых 20 кабин автоматического контроля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первые автоматические кабины паспортного контроля на границе по биометрическим данным могут начать работу в ближайшее время в Шереметьево. Как сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, "монтаж 20 таких комплексов завершается в воздушном пункте пропуска Москва (Шереметьево) в пределах терминала С1".

Автоматические кабины паспортного контроля помогут сократить времени пограничных процедур для граждан РФ, имеющих паспорта с биометрическими данными. "Внедрение в практику пограничного контроля указанных комплексов позволит сократить время проверки документов и, как следствие, повысит пропускную способность пунктов пропуска", - отметил Кулишов.

Первая очередь нового международного терминала C1 Шереметьево была открыта 17 января. Он рассчитан на обслуживание до 4,1 тыс. человек в час (20 млн пассажиров в год). Автоматические кабины паспортного контроля ранее предполагалось запустить в марте этого года.