{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 100 тыс. россиян в 2019 году столкнулись на границе с запретом выезда из-за долгов

Некоторые граждане в день пересечения границы не имели задолженностей, но, по данным Погранслужбы ФСБ, подразделения пограничного контроля об этом надлежащим образом не уведомлялись

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 100 тыс. граждан РФ в прошлом году столкнулись на границе с невозможностью выезда за рубеж из-за долгов. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"В 2019 году по инициативе судебных приставов в пунктах пропуска было отказано в выезде за границу более 94 тыс. российских граждан, в том числе в период празднования Нового года - свыше 1,5 тыс. человек", - отметил он. По словам Кулишова, некоторые граждане в день пересечения границы не имели задолженностей, "но подразделения пограничного контроля об этом надлежащим образом не уведомлялись, что стало причиной правомерного возмущения указанной категории лиц".

Кулишов сообщил, что проведены дополнительные технические мероприятия и скорректированы нормативные правовые документы, позволившие ускорить процедуру доведения приставами до ФСБ информации о применении либо отмене ограничений на выезд должников из России. В результате поступающая от приставов информация о принятых решениях в те же сутки доводится до подразделений пограничного контроля.

Теги
Россия
Сквер Михалыча. Как житель Перми превратил пустырь в парк
Владимиру Кормщикову на днях исполнилось 80 лет. Он загружает в тачку чернозем на площадке за гипермаркетом "Лента" в спальном районе Перми — Парковом. Это место в его честь жители окрестных домов называют "сквер Михалыча". Это теперь здесь официально сквер, а раньше был пустырь, и создает он этот сквер своими руками уже 20 лет
Читать полностью