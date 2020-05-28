Эксперт: людям с хронической обструктивной болезнью легких опасно регулярно носить маску

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), не рекомендовано регулярное ношение масок. Это может быть опасно, так как вызывает трудности с дыханием, рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ является не отдельным конкретным заболеванием, а собирательным термином, используемым для описания хронических болезней легких, ограничивающих воздушный поток в орган. Наиболее известные термины "хронический бронхит" и "эмфизема" больше не используются. В настоящее время они включены в диагноз "ХОБЛ". По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.

"Единственная категория граждан (для которых регулярное ношение маски может быть опасным - прим. ТАСС) - [это] люди, страдающие ХОБЛ. Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно", - сообщил он.

По словам Зайцева, для такой категории граждан особую опасность из-за своей плотности представляют многоразовые маски. "Если такому пациенту мы надели маску, а она еще и не одноразовая, тонкая, а какая-то плотная, то дышать ему станет совершенно некомфортно", - пояснил врач.

Зайцев рекомендует людям, страдающим ХОБЛ, соблюдать строгий режим самоизоляции.