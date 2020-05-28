СМИ: Хайнань создает бесплатные столовые для социально незащищенных пожилых

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань создают бесплатные столовые для социально незащищенных пожилых граждан и лиц преклонного возраста с ограниченными возможностями. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, на прошлой неделе в городе Санья открылся районный центр социального обеспечения и услуг, курируемый Коммунистической партией Китая, при котором работает точка общепита, предназначенная для соответствующей категории граждан. Она принимает посетителей ежедневно, за исключением понедельников, когда обеды и ужины доступны по другому адресу - в специально оборудованных помещениях компании, постоянно обеспечивающей приготовление блюд для столовой.

"В дальнейшем мы будем постоянно повышать уровень услуг, предоставляемых населению, работать над улучшением функциональных характеристик нашего центра", - рассказала представитель местной партийной ячейки Пу Шупин.

По ее словам, стоимость стандартного бесплатного обеда составляет 20 юаней (около $3), 95% от этой суммы уплачивается за счет правительственных субсидий. Пообедать в специальной столовой также могут пожилые люди старше 60 лет, не относящиеся к социально незащищенной прослойке населения, но проживающие на территории ближайших жилых компаундов: им предлагается заплатить 10 юаней.

Согласно данным правоохранительных органов региона, доля пожилых людей в возрасте старше 65 лет на Хайнане составляет примерно 10%. На острове проживает около 300 тыс. человек, которым больше 80 лет. Традиционно родиной хайнаньских долгожителей считается уезд Чэнмай в северной части провинции, где средняя продолжительность жизни достигает 79,9 лет. По состоянию на 2019 год там насчитывалось 170 граждан старше 100 лет.