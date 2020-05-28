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Пандемия коронавируса нового типа

В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией

Число подтвержденных случаев заражения в республике за сутки увеличилось на 79

СЕУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея за сутки увеличилось на 79, составив 11 344. Об этом сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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В столичном регионе зафиксировано 65 случаев: по 22 в городах Сеуле и Инчхоне, 21 - в провинции Кёнгидо. Самый большой рост заболеваемости за последние два месяца связан с новым очагом инфекции в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Там выявлены 69 заболевших, власти ожидают дальнейшего роста. Как выяснилось, администрация логистического центра нарушала основные карантинные требования, в частности, не соблюдалось расстояние между посетителями служебной столовой.

Продолжает расти число инфицированных, связанных с очагом в ночных заведениях сеульского района Итхэвон. По состоянию на полдень 27 мая их число достигло 259 человек. Из-за растущей обеспокоенности по поводу новой волны коронавирусной инфекции около 560 школ и детских садов в среду не возобновили работу.

Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, за минувшие сутки не увеличилось, составляя 269 человек. 45 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10 340.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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