Опрос: больше четверти родителей мечтают отправить детей в школу или детский сад

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 30% родителей детей до 18 лет мечтают после пандемии поехать в путешествие, а 27% хотят, чтобы их дети начали проводить время в школе или детском саду. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного проектом Дети Mail.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Участникам опроса предложили пофантазировать и представить себе, что бы они хотели сделать сразу после снятия всех ограничений. Почти треть (31%) мечтают поехать в путешествие, 27% отправить детей в детский сад или школу, 29% сходили бы в кино или театр. О походе в гости или в ресторан думают 26% и 24% опрошенных соответственно", - говорится в исследовании.

По данным опроса, родители стали больше времени уделять своим детям. Так, 72% опрошенных признались, что уделяют ребенку свободное время несколько раз в день, ранее эта доля составляла 62%. При этом, более четырех часов в день проводят с детьми 25% родителей, еще больше занимаются с детьми один-два часа - 27%.

На выходных же более четырех часов готовы уделить своим детям 46% опрошенных, а 22% - от трех до четырех часов, 16% - от одного до двух часов. Составители опроса уточнили, что больше времени с детьми проводят молодые родители, так, 76% родителей в возрасте 18-24 лет организуют какие-то активности детям несколько раз в день.

Совместный досуг

Больше половины (52%) предпочитают вместе с детьми гулять, 43% - смотреть фильмы, мультфильмы или телевизор, а 30% проводят совместно время за занятиями творчеством. Также респонденты называли в качестве совместного досуга настольные игры (26%) и чтение книг (24%).

Авторы исследования обратили внимание, что респонденты разного пола отдавали предпочтение разным видам досуга. Женщины чаще, чем мужчины, отмечали, что им нравится заниматься с детьми творчеством (35% женщин против 22% мужчин), читать книги (29% женщин против 17% мужчин) и готовить (25% женщин против 14% мужчин). Напротив, среди мужчин оказалось больше тех, кто любит играть с детьми в компьютерные игры (24% мужчин против 14% женщин).

Родители рассказали также, какие занятия им приходятся не по душе. Треть (34%) не любят делать с детьми уроки, а 19% не нравятся совместные походы по магазинам. 18% не переносят вместе готовить, а 17% - играть в онлайн- или компьютерные игры. Однако в целом большая часть родителей (77%) уверены, что их отношения с детьми во время самоизоляции остались такими же, что и до объявления ограничений, у 18% они даже улучшились, и лишь у 5% - ухудшились.

Исследование проекта Дети Mail.ru проводилось в мае 2020 года совместно с компанией ResearchMe среди 1 698 российских родителей с детьми до 18 лет.