Власти Камчатки в 2020 году расселят больше квартир в аварийных домах, чем годом ранее

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют до конца 2020 года расселить 51 квартиру в аварийных и непригодных для проживания домах. Это на десять помещений больше, чем в предыдущем году, сообщила ТАСС заместитель начальника отдела жилищного строительства краевого Минстроя Елена Никитина.

"В 2020 году мы планируем расселить 51 квартиру - в новое жилье переедут 137 камчатцев. Для сравнения, в 2019 году была расселена 41 квартира. Небольшого, но важного для нескольких десятков человек увеличения количества расселяемых помещений удалось достичь за счет финансирования государственных программ из краевого бюджета", - сказала Никитина.

По данным министерства, около 98 тыс. кв. м на Камчатке признаны аварийным жильем, и его расселение идет медленно из-за низких темпов жилищного строительства в регионе. Наиболее остро проблема стоит в Петропавловске-Камчатском и в северных районах края: в некоторых населенных пунктах новые дома не возводили около 30-40 лет.

В крае работают три государственных программы, в рамках которых ведется расселение ветхого и аварийного фонда, однако уровень их финансирования не позволяет быстро решить проблему. Никитина добавила, что расселение из ветхих и аварийных домов на полуострове проводят на условиях софинансирования - муниципалитеты тоже участвуют в этом процессе.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейшее строительство жилого фонда, рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.