Поликлиники в Хабаровском крае начнут возобновлять плановую работу с июня

ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешат поликлиникам возобновлять плановую работу с июня. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram.

"С июня мы начнем возвращать здравоохранение [поликлиники] к нормальной жизни, когда граждане смогут спокойно прийти на прием записаться, сдать анализы и так далее, восстанавливать будем поэтапно", - сказал Фургал.

Сейчас медучреждения, в том числе поликлиники, в основном принимают только по экстренным случаям, плановый прием не ведется.

В регионе введен режим самоизоляции и масочный режим. Фургал призвал жителей края не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Он отметил, что более 70% всех зараженных коронавирусной инфекцией переносят заболевание в бессимптомной форме и могут передать вирус большому количеству окружающих.

В крае с начала пандемии зарегистрировали 1 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся свыше 1 тыс. пациентов.