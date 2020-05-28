Единороссы внесли в Думу законопроект об обучении детей-сирот за счет бюджета

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, наделяющий детей-сирот, а также детей, оставшихся без обеспечения родителей, правом получать высшее образование за счет бюджетных средств. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе в четверг.

"Главной задачей данного законопроекта является законодательное закрепление мер социальной справедливости, нашедшей свое отражение в предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, права на получение высшего образования за счет средств соответствующего бюджета", - отмечают авторы инициативы.

Они напоминают, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году и стала значимым социальным лифтом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1992 году такая категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешной сдаче экзаменов. Однако сегодня в законе "Об образовании в РФ" за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, закреплено право преимущественного зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний наравне с другими льготными категориями граждан. "Таким образом, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа произошло существенное снижение достигнутого ранее уровня государственных гарантий, связанных с доступностью получения высшего образования", - отмечают авторы инициативы.

В связи с этим депутаты предлагают прописать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты.