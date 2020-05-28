В NASA готовы организовать отправку Тома Круза на МКС для съемок фильма

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы организовать отправку актера Тома Круза на Международную космическую станцию (МКС) для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн.

"Мы бы очень хотели, чтобы Том Круз прибыл на МКС для съемок фильма. Я в полной мере это поддерживаю. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло", - сказал Брайденстайн. Он выступил перед запуском к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX, запланированным на среду, но перенесенным на 30 мая из-за погодных условий. Выступление Брайденстайна транслировало космическое ведомство США.

Глава NASA рассказал, что когда-то сам решил стать пилотом ВМС США под влиянием кинематографа. Он выразил уверенность в том, что новый фильм с участием Круза поможет пробудить в молодых людях интерес к освоению космоса и к участию в научно-технических исследованиях. В качестве примера для подражания он привел американского предпринимателя Илона Маска, который возглавляет SpaceX, а также компанию Tesla, выпускающую электромобили.

"Почему бы Тому Крузу не вдохновить кого-то на то, чтобы стать новым Илоном Маском? Вот что нам нужно: новое поколение, в котором будет много Илонов Масков", - сказал Брайденстайн. Сам Маск, выступивший вместе с Брайденстайном, согласился с этим пожеланием.

В начале месяца в NASA подтвердили сообщения СМИ о том, что Круз исполнит роль в фильме, съемки которого частично будут проходить на МКС, но будет ли сам Круз доставлен на борт орбитального комплекса, не уточнялось. По сведениям интернет-портала Deadline, режиссером картины выступит американец Даг Лайман, который вместе с Крузом писал сценарий картины. По информации портала, работа над фильмом может начаться "в ближайшем будущем".

Запуск Crew Dragon к МКС с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту был отменен уже на этапе заправки кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально планировалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.