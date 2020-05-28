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Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для организации ЕГЭ в дистанционном формате

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате на данный момент отсутствуют. Об этом заявил в четверг начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Отсутствует на сегодняшний день технология, которая позволяла бы в дистанционном режиме проводить такой же объективный экзамен в одинаковых для всех условиях. К сожалению, это невозможно", - сказал Круглинский.

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