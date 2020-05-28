Президент Киргизии будет присутствовать на параде Победы в Москве

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет присутствовать на предстоящем 24 июня в Москве параде Победы. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева.

"Президент Кыргызской Республики будет присутствовать 24 июня на параде Победы в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она.

В Киргизии в этом году празднование Дня Победы было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, и приказал начать подготовку к нему. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.