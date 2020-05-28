В России за сутки из-за коронавируса умерли 174 человека. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавирусной инфекции возросло в России за сутки на 174, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Такое же число жертв было зафиксировано во вторник, 26 мая, пока это максимальное количество летальных исходов в стране за сутки. В среду в штабе сообщали о 161 умершем.

Всего в России из-за коронавируса умерли 4 142, или 1,09% всех инфицированных. В среду условный показатель смертности составлял 1,07%.

В частности, за сутки 71 человек умер в Москве, по 21 - в Подмосковье и Дагестане, 9 - в Санкт-Петербурге, по 6 - в Тульской и Нижегородской областях.

Количество выздоровевших пациентов достигло 150 993 человека, что составляет 40% от общего числа заразившихся. В настоящее время в России 379 051 заразившийся во всех регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным, за сутки выписаны 8 785 человек и выявлено 8 371 случай заражения. Число выздоровевших превышает число новых случаев в России три дня подряд. Суточный рост составил рекордно низкие 2,3%, как и днем ранее.

Новые 774 случая выявлены в Московской области, 383 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области, 228 - в Нижегородской области, 154 - в Ростовской области, 147 - в Красноярском крае, 127 - в Архангельской области, 124 - в Дагестане, 111 - в Волгоградской области, по 110 - в Воронежской и Тульской областях, 109 - в Брянской области и 104 - в Ханты-Мансийском АО.

За сутки выписаны 403 пациента в Московской области, 339 - в Нижегородской области, 325 - в Санкт-Петербурге, 241 - в Дагестане, 181 - в Кабардино-Балкарии, 173 - в Чувашии, 136 - в Краснодарском крае, 127 - в Свердловской области, 124 - в Татарстане, 114 - в Калужской области, 109 - в Брянской области, 108 - в Ленинградской области, 107 - в Тульской области и 100 - в Пензенской области.

Симптомов нет у 3 560 новых заразившихся (42,5%). В настоящее время болеют 223 916 человек в России.

В среду Минздрав опубликовал рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за коронавирусной инфекции. В документе, в частности отмечается, что пациенты с положительным тестом на коронавирус, но без жалоб и симптомов, не должны включаться в статистику заболеваемости.