Японский принц и его семья передали врачам экипировку, сделанную своими руками

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Наследный японский принц Фумихито и его семья собственноручно изготовили 300 защитных халатов и передали их японским медикам через благотворительный фонд. Об этом сообщает агентство Кyodo .

Семья наследного принца и некоторые сотрудники Управления Императорского двора начали делать защитную одежду для врачей, когда узнали, что в связи с ее нехваткой медикам приходится самим выкраивать ее из полиэтиленовых пакетов для мусора. 15 мая благотворительному фонду "Сайсэйкай", президентом которого является принц Фумихито, была передана первая партия из 100 защитных костюмов, 22 мая - еще 200 комплектов. К костюмам были приложены записки со словами благодарности медработникам за то, что они во время пандемии коронавируса самоотверженно борются с риском для собственной жизни за спасение других людей.

"Все эти слова (ободрения) и одежда для медиков, которая была так заботливо сшита, вновь вселили мужество в сердца сотрудников больницы, которые столкнулись со страхом подвергнуться заражению и были обескуражены дискриминацией со стороны некоторых представителей общественности", - написали сотрудники фонда на официальном сайте организации.

Императорский подарочный фонд "Сайсейкай" - это основанная в 1911 году японская благотворительная организация со штаб-квартирой в Токио и 40 региональными представительствами по всей Японии. Фонд оказывает помощь людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, и медицинским учреждениям.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии превышает 17,4 тыс., умерли более 880 человек. Свыше 14,5 тыс. человек выздоровели.