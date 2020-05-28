FT: Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

ТАСС, 28 мая. Великобритания сильнее других стран страдает от пандемии коронавируса - в стране наблюдается самый высокий уровень смертности среди 19 государств, которые обнародуют схожую статистику. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times на основе изучения подобных данных.

Согласно информации издания, после 20 марта этого года в Соединенном Королевстве отмечено на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике, что "указывает на то, что вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 891 человека на 1 млн человек".

На данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США, отмечают авторы статьи.

В других странах, таких как Китай, Бразилия и Россия, которые также сильно пострадали от пандемии коронавируса, "уровень смертности намного ниже, чем в Великобритании". Данные свидетельствуют о том, что важным фактором в данном случае "стали сроки введения карантина", указывается в публикации. В Германии и Норвегии ограничительные меры были введены на начальном этапе массового распространения коронавируса, британское же правительство в этом случае выжидало дольше.

По словам доцента кафедры биостатистики в Университете Флориды Натали Дин, некоторым странам, в том числе Италии, "не повезло в том отношении", что они первыми подверглись удару коронавируса, но это позволило другим государствам, таким как Великобритания, извлечь из этого уроки. Эксперт выразила удивление задержкой мер по борьбе с коронавирусом в Соединенном Королевстве, дискуссиями о выжидании во время происходящего в Италии. Что касается Лондона, где был отмечен резкий рост распространения коронавируса, то очевидно, что "более раннее вмешательство [властей в плане принятия мер] способствовало бы спасению жизней", полагает она.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 267 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 37,5 тыс.