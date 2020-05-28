Коэффициент распространения коронавируса в России держится на уровне 0,97

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и зафиксировался на отметке 0,97. В Москве этот показатель снизился на 0,02 - до 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, распространенных в четверг.

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В РФ коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу уже 15 дней подряд, в Москве - 18.

Среди 10 регионов с наибольшим количество заболевших показатель ниже единицы в четверг, как и накануне, держится в семи регионах. Помимо Москвы это Подмосковье (0,94), Санкт-Петербург (0,98), Краснодарский край (0,92), Ростовская область (0,92), Калужская область (0,82) и Красноярский край (0,71).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.