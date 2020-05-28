В Дагестан с проверкой прибыла рабочая группа МЧС

ТАСС, 28 мая. Рабочая группа МЧС России во главе с заместителем министра Павлом Барышевым прибыла в Дагестан, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"В целях контроля исполнения поручения президента РФ и оказания методической помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления в Республику Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России под руководством заместителя министра Павла Барышева", - сказали в ведомстве.

Замглавы МЧС осмотрел на границе Дербентского и Магарамкентского районов пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана. В нем развернуты 15 палаток, в которых проживает 210 человек. Их кормят две полевые кухни, имеются резервуары с питьевой и технической водой. В ПВР дежурят пожарные, работает пункт оказания медицинской помощи.

Барышев провел совещание с главой Дагестана Васильевым по вопросам дезинфекции. Планируется, что она будет проведена в 42 муниципальных образованиях. По последним данным, уже обработано 987 объектов общей площадью свыше 1,5 млн кв. м. Замминистра попросил уточнить списки соцобъектов, где еще не проведена обработка. "Для выполнения этой задачи группировка обеспечена всем необходимым. Мы сегодня выехали в Дербент, проехали по Махачкале и увидели, что работа на местах ведется. Замечаний по организации работ мы пока не выявили", - сказал Барышев.