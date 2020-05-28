Медики на Камчатке, работающие с пациентами с COVID-19, получат путевки для путешествий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки решили поощрить медиков и других работников, которые помогают пациентам с коронавирусом. После отмены режима самоизоляции они смогут поучаствовать в бесплатных турах по полуострову, сообщила в четверг ТАСС руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

"Расширен список категорий жителей края, которые могут принять участие в социальных турах по полуострову. В него добавлены медицинские и иные работники - например, водители скорой помощи, участвующие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. После снятия ограничительных мероприятий краевое министерство здравоохранения сформирует списки сотрудников, которых регион сможет поощрить таким образом", - сказала Стратонова.

По оценке властей, в поездки по Камчатке смогут отправиться почти 2 тыс. человек. Для сравнения, в 2019 году участниками социальных туров стали 737 камчатцев.

Финансирование программы социальных туров на Камчатке после начала пандемии увеличили на 10 млн рублей - до 14 млн рублей. Туристические компании полуострова смогут получить деньги еще до организации туров, а не после их проведения, как это было раньше. Соответствующие изменения внесены для дополнительной поддержки наиболее пострадавшей в регионе отрасли экономики.

Социальные туры проводят на Камчатке уже более десяти лет. Бесплатные экскурсии организуют для школьников и студентов, победивших в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, а также для детей-сирот, талантливой молодежи, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году участники социальных туров смогут посетить основные достопримечательности полуострова - Долину гейзеров, Курильское озеро, Авачинский, Горелый, Мутновский вулканы, отправиться в морские и конные прогулки, побывать в национальных стойбищах.

Ранее в мае президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Он уточнил, что участие в этом процессе должны также принимать туристические агентства, гостиничный бизнес. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.