Ростовские салоны красоты возобновят работу при условии подписания санитарной декларации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Подписание санитарной декларации, разработанной региональным управлением Роспотребнадзора совместно с правительством Ростовской области, является одним из условий возобновления работы бизнеса в сфере торговли и бытового обслуживания, в том числе салонов красоты. Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"Согласно данным муниципальных образований на территории области зарегистрированы более 2,9 тыс. салонов красоты и парикмахерских, 900 ателье, 2,4 тыс. автосервисов. <…> Подписано более 4 тыс. деклараций. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные органы власти ведут подготовительную работу с предприятиями бытового обслуживания по поэтапному открытию. Представители бизнеса самостоятельно оценят возможность исполнения мер, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия, о чем проинформируют органы местного самоуправления с помощью санитарных деклараций. Вернуться к деятельности они смогут лишь после снятия ограничений, а при выявлении нарушений должны будут приостановить деятельность и устранить недостатки. Окончательное решение об открытии примет региональный штаб по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным органов местного самоуправления, 25 мая на территории Ростовской области приступили к работе 5,1 тыс. предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары. Условием для возобновления работы бизнеса в этой сфере стало наличие в ассортименте хотя бы одной группы товаров из перечня товаров первой необходимости. Кроме того, такие магазины должны иметь отдельный вход с улицы и площадь не более 400 кв. метров.

С 1 июня в Ростовской области начнут работать дежурные группы в детских садах. Более масштабные послабления ограничений не позволяет эпидемиологическая ситуация. Напрямую на ситуацию повлиял возникший в Сальском психоневрологическом интернате новый очаг коронавируса, где выявлено уже 413 зараженных.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в Ростовской области выявлено 4 287 случаев заражения коронавирусом, 1 529 человек выздоровели, 35 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.