Рекомендации Роспотребнадзора по работе кинотеатров. Главное

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы кинотеатров.
- В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.
- При рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр.
- Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски.
- Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.
- Между сеансами следует установить интервалы не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.
Роспотребнадзор не включил в рекомендации закрытие кинобаров.