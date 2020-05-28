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Рекомендации Роспотребнадзора по работе кинотеатров. Главное

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. 

  • В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.
  • При рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр.
  • Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски.
  • Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.
  • Между сеансами следует установить интервалы не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов. 

Роспотребнадзор не включил в рекомендации закрытие кинобаров.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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