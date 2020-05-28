Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за несвоевременных выплат медикам

"С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры из-за несвоевременных выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат. Республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, а задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат, все выплаты медицинские работники получили в средине мая.

Ранее правительство региона сообщало, что регион получил 71 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам. Кроме того, из республиканского бюджета на эти цели выделено 37 млн рублей.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 878 человек заразились коронавирусной инфекцией, вылечились 477, десять умерли.