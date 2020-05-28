РАН поддержала присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в своем экспертном заключении поддержала предложение регионального парламента о присвоении Магадану почетного звания "Город трудовой доблести", говорится в распространенном сообщении пресс-службы Магаданской областной думы.

"Магаданская областная дума получила экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения Магадану почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что парламент Колымы в апреле направил на экспертизу в РАН необходимые документы.

В экспертном заключении отмечено, что в годы Великой Отечественной войны жители Магадана внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны и в победу СССР. "Несмотря на нехватку рабочих рук, техники, материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране 55,5% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана - 11 предприятий - поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. <…> Рядовые горожане работали по 12-14 часов в день", - отметили в пресс-службе.

Ходатайство о присвоении Магадану почетного звания находится на подписи у губернатора Сергея Носова и председателя областной думы Сергея Абрамова. Документ с положительным заключением РАН направят президенту РФ Владимиру Путину. Окончательное решение примет российский оргкомитет "Победа".

Президент Владимир Путин в марте подписал закон о введении в РФ звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.