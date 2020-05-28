Территорию вокруг озера Амут в Хабаровском крае, где ведутся рубки, сделают заповедной

ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют сделать территорию вокруг озера Амут особо охраняемой. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram.

В сентябре прошлого года хабаровские активисты ОНФ обратились к главе региона Сергею Фургалу, в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой не допустить загрязнения Амута. По данным ОНФ, в этой местности под видом санитарных рубок ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что негативно влияет на экологию озера. Краевое правительство создало межведомственную комиссию для того, чтобы разобраться с ситуацией, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводила свою проверку. В октябре власти Хабаровского края сообщили, что спиленный у озера лес действительно нуждался в санитарных рубках. Общественники настаивают на сохранении территории.

"Серьезно интересует вопрос по вырубкам леса на озере Амут. Проблема стала напрягать, создавал комиссию, комиссия проверила, нарушений не нашла. Дал Минприроды поручение создать на озере Амут заповедник. Тогда вопрос законности рубок отпадет", - сказал Фургал.

Оползневое озеро Амут является памятником природы краевого значения. Оно находится в Солнечном районе Хабаровского края. Вода в озере по прозрачности сравнивается с байкальской.

"Амут у нас жемчужина, лес вокруг надо сохранять", - добавил Фургал.

Сейчас особо охраняемые природные территории занимают примерно 8,5% площади края - около 6,7 млн га.