Директора рынка в Нижнем Новгороде оштрафовали на 2,25 млн рублей за взятку главе района

ТАСС, 28 мая. Директора управляющей организации розничного рынка в Нижнем Новгороде оштрафовали на 2,25 млн рублей за взятку главе администрации Канавинского района города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Нижегородской области.

"Решением суда обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере двух миллионов 250 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что 5 сентября 2019 года мужчина передал 150 тыс. рублей в виде взятки главе администрации Канавинского района и начальнику управления экономического развития районной администрации, чтобы иметь возможность участвовать в тематических выставках-ярмарках, а также за общее покровительство.

В отношении экс-главы администрации Канавинского района Михаила Шарова и его бывшего заместителя Эдуарда Цветкова ранее было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц"). Шаров в настоящее время находится под стражей, Цветков - под домашним арестом.