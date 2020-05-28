Власти ЕАО представят в кабмин план подготовки к зиме

ТАСС, 28 мая. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил правительству Еврейской автономной области (ЕАО), где вводился режим ЧС из-за проблем с отоплением, до 1 сентября представить в кабмин план подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы полпредства.

На территории ЕАО с осени прошлого года действовал режим ЧС из-за проблем с отоплением, его сняли только в мае. В населенных пунктах возникали сбои с поставками угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах.

"Отдельное внимание было уделено подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. и работе ЖКХ. По итогам совещания правительству ЕАО до 1 сентября поручено представить в правительство РФ план-график подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, включая перечень необходимых работ по замене, ремонту и модернизации технологического оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства области", - говорится в сообщении полпредства.

С осени и до 20 мая в ЕАО действовал режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Из федерального бюджета региону несколько раз выделяли средства на ремонт теплотрасс и модернизацию наиболее проблемных котельных. Над решением проблем с отоплением регион работает с Минэнерго России.