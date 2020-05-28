В Петербурге предложили увеличить в ТК РФ сроки судебного рассмотрения трудовых споров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложила внести изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие увеличение сроков судебного рассмотрения трудовых споров. Проект соответствующего постановления о законодательной инициативе внесен в городской парламент, сообщили в его пресс-службе.

"Члены фракции предлагают увеличить сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о нарушении права работника с 3 до 6 месяцев, за разрешением индивидуального трудового спора по увольнению - с 1 до 2 месяцев; установить срок обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора по обжалованию дисциплинарного взыскания в течение одного года, а также увеличить предельный срок обращения работника в органы службы занятости для сохранения за работником среднего заработка за третий месяц со дня увольнения с 2 недель до одного месяца", - рассказали в пресс-службе.

По мнению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, такие меры позволят дать людям дополнительные социальные гарантии, "что особенно актуально в период экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса". Инициатива направлена прежде всего на поддержку наемных работников, пострадавших от кризисной ситуации на фоне приостановки работы ряда предприятий сферы услуг и других отраслей на период режима повышенной готовности.

"Нельзя работодателю решать все свои проблемы за счет трудящихся, одновременно и получая льготы от государства и отправляя целые трудовые коллективы на улицу. Людям, незаконно уволенным или лишенным заработной платы, нужно немедленно оказать правовую поддержку. Инициатива "Единой России" служит именно этой цели. Работник должен иметь возможность добиться справедливости, не будучи ограниченным короткими сроками рассмотрения дел", - привели комментарий Макарова в пресс-службе.

Отмечается, что в петербургском заксобрании разработан целый пакет проектов федеральных законов, направленных на защиту прав трудящихся и контроль за деятельностью профсоюзных организаций. В ближайшее время их планируется вынести на рассмотрение на пленарном заседании и в случае поддержки направить в Госдуму.