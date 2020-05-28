"Одноклассники" организуют благотворительный онлайн-концерт

"Одноклассники" впервые организуют масштабный благотворительный концерт в поддержку фонда "Старость в радость" совместно с Dobro.mail.ru. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. В мероприятии примут участие Николай Басков, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Денис Клявер, Вика Дайнеко, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Наталья Подольская, Алексей Воробьев, Владимир Пресняков, Митя Фомин, Emin, группы Pizza, A'Studio, "Город 312", "Фабрика", "Моя Мишель", "Марсель". Также на концерте выступят попечители фонда - Родион Газманов, Никита Ефремов и Лиза Арзамасова.

Зрители смогут делать пожертвования во время эфира с помощью банковской карты или одной из платежных систем, а также со счета мобильного телефона.

Собранные средства будут направлены на закупку ноутбуков, с помощью которых пожилые люди смогут поддерживать связь с близкими через видеозвонки в период самоизоляции.

Трансляция пройдет в группе "Dobro.mail.ru - сервис для добрых дел", где затем будет доступна запись концерта.