Тест на коронавирус в России проводят почти 700 лабораторий

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России сегодня можно пройти в 695 лабораториях, из которых 100 - частные, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 487 - при государственных медицинских организациях и 100 лабораторий частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам местных оперативных штабов.