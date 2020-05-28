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Пандемия коронавируса нового типа

Тест на коронавирус в России проводят почти 700 лабораторий

100 из них являются частными

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России сегодня можно пройти в 695 лабораториях, из которых 100 - частные, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 487 - при государственных медицинских организациях и 100 лабораторий частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам местных оперативных штабов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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