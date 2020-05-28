Власти Мурманской области выделили 6 млн рублей на выплаты соцработникам за май

ТАСС, 28 мая. Правительство Мурманской области выделило почти 6 млн рублей на доплаты социальным работникам за помощь гражданам во время пандемии коронавируса. Надбавки выплатят за работу в мае, сообщили в четверг в оперативном штабе Мурманской области.

"В Мурманской области выделено почти 6 млн рублей на выплаты за май социальным работникам, которые участвуют в помощи людям пожилого возраста и гражданам из группы риска в период пандемии. Соцработники доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку людям на самоизоляции и пенсионерам", - говорится в сообщении с уточнением, что средства суммой 5 млн 859 тыс. рублей были выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.

В оперштабе отметили, что решение о надбавках приняли в связи с дополнительной нагрузкой на сотрудников сферы социального обслуживания. "Выплаты за март и апрель были доведены сотрудникам, в мае соцработники также получат надбавки за COVID-19", - уточняется в сообщении.

По состоянию на утро четверга в Мурманской области выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 3 076, из них 2 280 зарегистрированы на стройплощадке в Белокаменке. 1 728 человек выздоровели и выписаны из больницы, 7 человек умерли.