Почти на 50% увеличилось количество отходов в Подмосковье из-за самоизоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов (ТКО) вырос в апреле на 50% в Московской, Псковской, Амурской областях и Красноярском крае, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"По данным операторов по обращению с ТКО, фактический объем вывезенного ТКО в апреле вырос на 30% во Владимирской, Смоленской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Почти на 50% - в Московской, Псковской, Амурской областях и Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что объем образования мусора в многоквартирных и частных домах увеличился на 20% в России с момента введения режима самоизоляции.