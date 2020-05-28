Генпрокуратура сможет принимать решение о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура может получить право принимать решение о блокировке доступа к онлайн-СМИ или интернет-ресурсам за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма. Соответствующий законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 15.3 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Действующие нормы этой статьи позволяют Роскомнадзору по решению Генпрокуратуры и без суда ограничить доступ к ресурсам только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

Авторы инициативы, среди которых глава думской комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия") предлагают установить, что по решению генпрокурора или его заместителей может быть также без суда ограничен доступ к ресурсам и информации, содержащим обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.