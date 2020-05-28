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Пандемия коронавируса нового типа

Почти в два раза выросло число зараженных коронавирусом в интернате под Волгоградом

В Урюпинском психоневрологическом интернате 52 инфицированных

ВОЛГОГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом увеличилось почти вдвое за прошедшие сутки - с 30 до 52, сообщил в четверг журналистам заместитель главы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

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"Всего на сегодня 52 положительных результата, по мере поступления результатов из лаборатории соответствующие мероприятия мы проводим, в том числе по разграничению здорового и подтвержденного с COVID-19 контингентов", - сказал Алимов.

Он уточнил, что в Урюпинске продолжается межведомственная работа по локализации очага, в среду туда направили главного внештатного специалиста комитета здравоохранения по медицине катастроф, "он там сейчас работает вместе с главным врачом Урюпинской райбольницы и с представителями комитета соцзащиты населения". "Для усиления мы туда направили бригады трассовых медпунктов, пять машин скорой там работало, стараемся сегодня туда во второй раз запустить, чтобы еще вывезти людей", - отметил замглавы комитета здравоохранения региона.

Вспышку заболевания в Урюпинском психоневрологическом интернате зарегистрировали 27 мая. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате 350 человек и 60 сотрудников. Дополнительные койки для инфицированных развернули в Урюпинской ЦРБ (центральной районной больнице). Пациентов с пневмонией вывозят в волгоградские больницы. Интернат работает в закрытом режиме, расследование проводит Роспотребнадзор.

22 мая вспышку коронавируса зарегистрировали также в Жирновском психоневрологическом интернате Волгоградской области, там число зараженных остается прежним - 53 человека.

По данным оперативного штаба, на 28 мая в Волгоградской области зарегистрирован 2 581 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 829, умерли 16 человек. За последние сутки выявлено 111 новых случай инфицирования.

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