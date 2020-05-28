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Пропаганда наркопотребления в интернете будет караться лишением свободы до 10 лет

Пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Склонение к употреблению наркотиков посредством интернета предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет, а любая пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет. Соответствующий законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

"В соответствии с докладами Государственного антинаркотического комитета наркоситуация в Российской Федерации в течение последних трех лет, согласно результатам проводимого мониторинга, оценивается как тяжелая", - указывают депутаты в пояснительной записке. Принятие законопроекта поможет противодействовать массовому склонению к наркопотреблению с использованием интернета, отмечают они.

Верховный суд РФ уже дал официальный отзыв на инициативу. "Замечаний по проекту федерального закона не имеется", - говорится там.

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